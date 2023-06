Démonstration de métiers et savoir-faire anciens Village de Kerhinet 44410 Saint-Lyphard Saint-Lyphard Saint-Lyphard Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Saint-Lyphard Démonstration de métiers et savoir-faire anciens Village de Kerhinet 44410 Saint-Lyphard Saint-Lyphard, 16 septembre 2023, Saint-Lyphard. Démonstration de métiers et savoir-faire anciens 16 et 17 septembre Village de Kerhinet 44410 Saint-Lyphard Entrée libre Démonstrations autour des métiers et des savoir-faire (fibres textiles, bois, verre, coutellerie…) avec les artisans du village de Kerhinet. Village de Kerhinet 44410 Saint-Lyphard Kerhinet 44410 Saint-Lyphard Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 66 85 01 http://www.parc-naturel-briere.com Entièrement restauré par le Parc naturel régional de Brière, Kerhinet, magnifique exemple de l’architecture briéronne, est accessible librement toute l’année. Piétonnier, Kerhinet se découvre en famille ou entre amis, notamment en suivant deux parcours d’interprétation qui jalonnent les chemins du village : découvrez la vie passée de Kerhinet et de ses habitants. Dans ce village,accueil à la Maison du Parc, centre d’education au territoire pour les scolaires, accueil de résidences d’artistes et scientifiques, boutique d’artisans, hôtel et restaurant, démonstrations et marchés de plein air en été. parking à l’entrée du village, village piétonnier, arrêt de bus Kerhinet Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

