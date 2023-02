Rendez-vous du Parc de Brière : parcours ateliers d’écriture Nos sens en émois Village de Kerhinet

Rendez-vous du Parc de Brière : parcours ateliers d’écriture Nos sens en émois Village de Kerhinet, 8 février 2023, . Rendez-vous du Parc de Brière : parcours ateliers d’écriture Nos sens en émois Mercredi 8 février, 18h00 Village de Kerhinet

Atelier: 130

Muriel Rosset, coach et formatrice installée à Mesquer propose un parcours de 6 ateliers en pleine nature à l’éveil de nos sens, une façon d’aller à la rencontre de soi, des autres et de cet envir… Village de Kerhinet 15 Kerhinet 44410 St lyphard 44410 [{« link »: « https://www.labaule-guerande.com/medias/images/prestations/vos-sens-en-emoi-rendez-vous-du-parc-de-briere-2337141.png »}] Muriel Rosset, coach et formatrice installée à Mesquer propose un parcours de 6 ateliers en pleine nature à l’éveil de nos sens, une façon d’aller à la rencontre de soi, des autres et de cet environnement exceptionnel qu’est le Parc naturel régional de Brière. C’est dans l’écrin du village de Kerhinet et dans le cadre des Rendez-vous du Parc, que se tiendront les six rendez-vous tournés autour de l’écriture. observer la beauté de la nature et vous laisser guider par votre imagination

écouter les oiseaux et le vent pour faire écho à la mélodie de vos mots

sentir la vie qui grouille en Brière pour mieux la partager

goûter intérieurement ce temps d’écriture ( et croquer la pomme de Kerhinet !)

se laisser toucher par ce qui résonne en vous

développer votre intuition pour devenir poète en herbe de haïku et/ou écriture automatique. Sur réservation, validation de l’inscription par versement d’un acompte de 30 €, voir site internet Parcours d’écriture « Nos sens en émoi » (weezevent.com) Vos sens en émoi Rendez vous du Parc de Brière

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-08T18:00:00+01:00

2023-02-08T20:00:00+01:00

Détails Autres Lieu Village de Kerhinet Adresse 15 Kerhinet 44410 St lyphard lieuville Village de Kerhinet

Village de Kerhinet https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//