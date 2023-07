« Mystères à Jonquières-Saint-Vincent : Le message secret » un jeu de piste à faire en famille Village de Jonquières-Saint-Vincent Jonquières-Saint-Vincent, 16 septembre 2023, Jonquières-Saint-Vincent.

« Mystères à Jonquières-Saint-Vincent : Le message secret » un jeu de piste à faire en famille 16 et 17 septembre Village de Jonquières-Saint-Vincent 9,50 € (ce prix comprend un pochon contenant tous les indices pour mener votre enquête à plusieurs en toute autonomie). Entrée libre. Durée : de 1h30 à 2h. Pour plus d’informations, contactez le : 04 66 59 26 57.

Une personne a glissé un message étrange sous la porte du célèbre poète local Alain Spirassion… Découvrez son contenu et l’identité de ce mystérieux messager en parcourant les ruelles du village. Un jeu à faire en famille dès 8 ans.

Le jeu est en vente à l’accueil de la Maison du Tourisme et du Patrimoine (8 rue Victor Hugo, à Beaucaire) et à la médiathèque Le Grand Mas (1 rue du Grand Mas, à Jonquières-Saint-Vincent).

Village de Jonquières-Saint-Vincent Village, 30300 Jonquières-Saint-Vincent Jonquières-Saint-Vincent 30300 Gard Occitanie Jonquières-Saint-Vincent est un village de la Terre d’Argence, entre Rhône et Camargue, aux confins orientaux du plateau des Costières, lorsqu’il plonge vers la vallée du Rhône.

Jonquières-Saint-Vincent, de par son histoire, possède un patrimoine architectural et paysager riche, varié, et souvent protégé.

Le village abrite notamment le Mas Saint-Laurent, aussi connu sous le nom de « Mas Daudet » : parce que c’est là qu’Alphonse Daudet est réputé avoir commencé sa carrière d’écrivain !

