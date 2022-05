Village de jeux en bois à Loudenvielle Loudenvielle Loudenvielle Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Loudenvielle

Village de jeux en bois à Loudenvielle Loudenvielle, 18 juillet 2022, Loudenvielle. Village de jeux en bois à Loudenvielle LOUDENVIELLE Esplanade devant l’office du tourisme ou Valgora Loudenvielle

2022-07-18 14:00:00 – 2022-07-18 19:00:00 LOUDENVIELLE Esplanade devant l’office du tourisme ou Valgora

Loudenvielle Hautes-Pyrénées Les jeux sont essentiellement en bois et sont inspirés des traditions du monde entier et de toutes les époques. Leur réalisation ainsi que la présentation sont remarquablement soignées. Animation gratuite Cette animation se déroule sous forme d’un grand espace de jeux d’adresse et de stratégie que le public de toutes générations peut pratiquer à sa guise.

Les jeux sont essentiellement en bois et sont inspirés des traditions du monde entier et de toutes les époques. Leur réalisation ainsi que la présentation sont remarquablement soignées.

Animation gratuite info@vallee-du-louron.com +33 5 62 99 95 35 http://www.vallee-du-louron.com/ Les jeux sont essentiellement en bois et sont inspirés des traditions du monde entier et de toutes les époques. Leur réalisation ainsi que la présentation sont remarquablement soignées. Animation gratuite LOUDENVIELLE Esplanade devant l’office du tourisme ou Valgora Loudenvielle

dernière mise à jour : 2022-04-25 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Loudenvielle Autres Lieu Loudenvielle Adresse LOUDENVIELLE Esplanade devant l'office du tourisme ou Valgora Ville Loudenvielle lieuville LOUDENVIELLE Esplanade devant l'office du tourisme ou Valgora Loudenvielle Departement Hautes-Pyrénées

Loudenvielle Loudenvielle Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/loudenvielle/

Village de jeux en bois à Loudenvielle Loudenvielle 2022-07-18 was last modified: by Village de jeux en bois à Loudenvielle Loudenvielle Loudenvielle 18 juillet 2022 Hautes-Pyrénées Loudenvielle

Loudenvielle Hautes-Pyrénées