Arpentez un campement médiéval 16 et 17 septembre Village de Hierges

Un campement médiéval vivra au coeur du village durant tout le week-end : démonstration de combat, lancé de hâche, tir à l’arc, forgeron, broderie…

Un marché artisanal vous accueillera également.

Une brocante dans les rues du village aura lieu dimanche toute la journée.

Restauration et buvette sur place : repas « cochon à la broche » samedi soir._

Village de Hierges Rue de la jonquiere, 08320 Hierges Hierges 08320 Ardennes Grand Est 03 24 42 92 42 http://www.valdardennetourisme.com/ Aux portes de la Belgique, marqué par l’histoire de son château, le village de Hierges est un voyage dans le temps.

Lieu plein de charme, lorsque l’on se promène dans l’artère principale pavée avec ses maisons en pierre bleue et ses toits d’ardoise, mais aussi la ruelle qui monte à l’église Saint-Jean-Baptiste et enfin et surtout, les ruines romantiques du château qui semblent veiller en maître sur le village. Là, plus de 1000 ans d’histoire s’offrent aux visiteurs. Reconstruit au XVIe siècle, ce château, aujourd’hui propriété privée, témoigne encore de l’art militaire mosan. Parking à proximité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T08:30:00+02:00 – 2023-09-16T22:00:00+02:00

2023-09-17T08:30:00+02:00 – 2023-09-17T22:00:00+02:00

