Village de Guyancourt Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Montigny-le-Bretonneux Catégories d’évènement: Montigny-le-Bretonneux

Yvelines

Village de Guyancourt Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines, 5 août 2020, Montigny-le-Bretonneux. Village de Guyancourt

le mercredi 5 août 2020 à Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines

Quoique rattrapé par la Ville Nouvelle, le bourg de Guyancourt n’en a pas moins préservé ses richesses rurales et son charme d’antan. Autour de l’église de style gothique et de la mairie du XIXe siècle, cohabitent deux fermes avec des construction contemporaines. A partir de 7 ans. Durée: 1h30 RDV : Église Saint-Victor, 3, place de l’Église, Guyancourt Sur réservation auprès du Musée de la ville: 01 34 52 28 80 ou museedelaville@sqy.fr Tarif: 3€ / 2€ (Réduit) – Paiement par espèces ou par chèque Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 2,00€

Visite Sur les traces du passé guyancourtois Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux Saint-Quentin Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-08-05T15:00:00 2020-08-05T17:00:00;2020-08-05T17:00:00 2020-08-05T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Montigny-le-Bretonneux, Yvelines Autres Lieu Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Adresse Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-Bretonneux Ville Montigny-le-Bretonneux lieuville Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Montigny-le-Bretonneux Departement Yvelines

Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Montigny-le-Bretonneux Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montigny-le-bretonneux/