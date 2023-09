Visite du Moulin Neuf Village de Gîtes du Moulin Neuf Gétigné, 16 septembre 2023, Gétigné.

Visite du Moulin Neuf 16 et 17 septembre Village de Gîtes du Moulin Neuf Entrée libre.

L’Association des Amis du Moulin Neuf vous ouvre les portes du village de gîtes du Moulin Neuf de Gétigné les 16 et 17 septembre 2023.

À cette occasion, vous aurez la possibilité, tout au long de ces deux journées, de vous balader dans cet ancien village de tisserands en bord de Sèvre grâce au parcours d’interprétation, de visiter les gîtes et le nouveau jardin partagé, et de découvrir les animations proposées.

Avec la participation du club de canoë kayak de Gétigné et la Ligue de Protection des Oiseaux.

Nous vous accueillons de 14h à 18h le samedi et de 10h à 17h le dimanche.

Buvette et restauration sur place.

Village de Gîtes du Moulin Neuf 10 rue de la Libauderie 44190 Gétigné Gétigné 44190 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0678703358 http://www.gites-moulinneuf-44.fr https://www.facebook.com/gites.moulin.neuf L’association Les Amis du Moulin Neuf, créée en 1965, est engagée dans le tourisme social et solidaire.

Propriétaire et gestionnaire de 11 gîtes dans un ancien village de Tisserands en bord de Sèvre Nantaise à Gétigné, elle adhère à l’Union Nationale des Associations de Tourisme (UNAT), et oeuvre pour l’accès aux vacances pour tous.

En accueillant des publics divers et variés, elle favorise également la mixité sociale. Parking à l’entrée du village

Association Les Amis du Moulin Neuf