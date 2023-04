La Nuit Romantique des Plus Beaux Villages de France à Gassin village de Gassin Gassin Catégories d’évènement: Gassin

La Nuit Romantique des Plus Beaux Villages de France à Gassin village de Gassin, 24 juin 2023, Gassin. La Nuit Romantique des Plus Beaux Villages de France à Gassin Samedi 24 juin, 10h00 village de Gassin Entrée libre Venez vivre la nuit la plus longue de l’année dans un décor et une ambiance poétique.

À cette occasion profitez de deux concerts en plein air et d’un menu imaginatif proposé par les restaurateurs du village.

Cette journée est organisée chaque année dans tous les Plus Beaux Villages de France et est dédiée tout spécialement aux amoureux. Programme: Toute la journée Déambulez à deux dans les ruelles du village et découvrez les différentes citations du parcours des amoureux. Début de soirée Une distribution de roses sera organisée par l’association « Leï Masco » à partir de 18h dans tout le village.

Une dégustation de vins de Gassin sera proposée dans une ambiance musicale (place des îles d’Or). Soirée Le clocher de l’église de Gassin et le toit terrasse seront illuminés.

Un menu romantique sera proposé dans les restaurants du village (Bello Visto, Pescadou, Micocoulier, Au Vieux Gassin, Ciboulette).

Un concert intimiste de Jessika Musik sera offert sur le toit panoramique de l’office de tourisme.

village de Gassin 20 place Léon Martel, 83580 Gassin Gassin 83580 Var Provence-Alpes-Côte d'Azur

2023-06-24T10:00:00+02:00 – 2023-06-24T23:00:00+02:00

2023-06-24T10:00:00+02:00 – 2023-06-24T23:00:00+02:00 Office de tourisme de Gassin

