Lot Visite d’une maison contemporaine neuve avec ossature bois et utilisation de matériaux naturels Village de Cuzance Cuzance, 13 octobre 2023, Cuzance. Visite d’une maison contemporaine neuve avec ossature bois et utilisation de matériaux naturels Vendredi 13 octobre, 09h30 Village de Cuzance Gratuit. Sur inscription. Une maison contemporaine neuve :

Son mode de construction est à ossature bois, comprenant un bardage en châtaignier.

L’isolation des structures est en fibre de bois.

Le mur enduit est constitué de briques isolées de 42 cm d’épaisseur.

La VMC double-flux permet un rendement supérieur à 90 %.

La PAC, jumelée au BEC, permet le chauffage par le plancher. Village de Cuzance Chemin des Ambards, 46600 Cuzance Cuzance 46600 Lot Occitanie 06 88 36 88 04. https://www.architectes-pour-tous.fr/architectes-pour-tous/julien-dumolard-architecture-environnementale https://www.facebook.com/p/Julien-DUMOLARD-architecte-DPLG-architecture-environnementale-100044946615553/ [{« type »: « email », « value »: « julien.dumolard@wanadoo.fr »}] Lotissement des Ambards à Cuzance. Véhicules et piétons. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T09:30:00+02:00 – 2023-10-13T12:00:00+02:00

