Visite de chantier BDO – Habitat participatif : « Ô Jardin Labastide » Village de Couffouleux Coufouleux, 22 septembre 2023, Coufouleux.

Visite de chantier BDO – Habitat participatif : « Ô Jardin Labastide » Vendredi 22 septembre, 10h00 Village de Couffouleux Gratuit. Sur inscription. Évènement limité à 30 participants. Les EPI sont obligatoires : casque, chaussures de sécurité et gilet haute visibilité.

En partenariat avec Fibois Occitanie, Envirobat Occitanie et LE COL, nous vous proposons de découvrir le chantier des 30 logements en habitat participatif « Ô Jardin Labastide » à Couffouleux (81). Le projet a été reconnu BDO – Bâtiment Durable Occitanie – niveau Or en phase de conception.

Quelques mots sur le projet :

Porté par le bailleur social LE COL et le groupement d’habitants « Ô Jardin Labastide », il s’agit du premier projet du département du Tarn qui proposera des logements (26) selon le principe du Bail Réel Solidaire (BRS). Quatre logements seront vendus à Tarn Habitat pour du locatif social.

Implanté en milieu rural dans une logique de rééquilibrage des territoires et d’arrêt de l’hyper métropolisation, le projet vise à proposer une alternative au lotissement grâce à ses choix architecturaux, environnementaux et sa dimension participative.

Les bâtiments sont construits en ossature bois et isolation biosourcée, et des briques de terre crue (non porteuses) sont utilisées pour certains cloisonnements.

Plus d’informations sur la visite du chantier :

https://www.envirobat-oc.fr/Visite-de-chantier-BDO-Habitat-participatif-O-Jardin-Labastide-a-Couffouleux](https://www.envirobat-oc.fr/Visite-de-chantier-BDO-Habitat-participatif-O-Jardin-Labastide-a-Couffouleux

Village de Couffouleux 27 avenue de la gare, 81800 Couffouleux Coufouleux 81800 Tarn Occitanie 05 54 03 03 15 https://www.envirobat-oc.fr/Visite-de-chantier-BDO-Habitat-participatif-O-Jardin-Labastide-a-Couffouleux [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=P73U63PtWU-VCiwllG7OR8BSK_CRmCpLrLLygJQZZrBURjA5TjNCWlNERUsySTVPRVVSMEczTldTMiQlQCNjPTEkJUAjdD1n&web=1&wdLOR=c29B405DB-B27B-423B-BB02-2E4CAAA519FF »}] [{« link »: « https://www.envirobat-oc.fr/Visite-de-chantier-BDO-Habitat-participatif-O-Jardin-Labastide-a-Couffouleux] »}, {« link »: « https://www.envirobat-oc.fr/Visite-de-chantier-BDO-Habitat-participatif-O-Jardin-Labastide-a-Couffouleux »}, {« link »: « https://www.envirobat-oc.fr/Visite-de-chantier-BDO-Habitat-participatif-O-Jardin-Labastide-a-Couffouleux]](https://www.envirobat-oc.fr/Visite-de-chantier-BDO-Habitat-participatif-O-Jardin-Labastide-a-Couffouleux%5D)([https://www.envirobat-oc.fr/Visite-de-chantier-BDO-Habitat-participatif-O-Jardin-Labastide-a-Couffouleux](https://www.envirobat-oc.fr/Visite-de-chantier-BDO-Habitat-participatif-O-Jardin-Labastide-a-Couffouleux) »}, {« link »: « https://www.envirobat-oc.fr/Visite-Officiented’cantoBDO-Habitat-participatif-O-Jardin-Labastide »}, {« link »: « https://www.envirobat-oc.Visualitu00e0 »}, {« link »: « https://www.envirobat-oc.fr/Visite-de-chantier-BDO-Habitat-partizipations-O-Jardin-Labastide-a-Couffouleux] »}, {« link »: « https://www.envirobat-oc.fr/Visite-chantier-BDO-Habitat-O-Habitat-O-O-O-O-O-Couffoulouleux »}, {« link »: « https://www.envirobat-oc.fr/Visite-de-chantier-BDO-Habitat-participatif-O-Jardin-Labastide-a-Couffouleux%5D »}, {« link »: « http://www.envirobat-oc.fr/Visite-obras »}] Coufouleux ou Couffouleux est une commune française située dans le département du Tarn. La gare SNCF de Rabastens – Couffouleux est située à 150 m du projet, pensez au TER ! A défaut, proposez ou cherchez un covoiturage

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-22T10:00:00+02:00 – 2023-09-22T12:00:00+02:00

2023-09-22T10:00:00+02:00 – 2023-09-22T12:00:00+02:00

©MCC Architecture