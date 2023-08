Balade historique dans le chemin des vignes à Conques Village de Conques Conques, 17 septembre 2023, Conques.

Balade historique dans le chemin des vignes à Conques Dimanche 17 septembre, 10h30 Village de Conques Gratuit. Sur inscription. Ouverte à tous (bon niveau de marche ; rando d’environ 1h).

Laissez-vous conter l’histoire, les traditions, les cultures ancestrales dans un écrin naturel préservé lors de la visite guidée dans le chemin des vignes, une balade historique ouverte à tous.

Depuis le bourg jusqu’au versant dominant le village, entre bâti traditionnel et culture viticole ancestrale, découvrez les anciennes fortifications, les points de vue, l’histoire du vignoble et la tradition du pèlerinage vers Compostelle.

Village de Conques 12320 Conques Conques 12320 Conques Aveyron Occitanie 05 65 72 85 00 http://www.tourisme-conques.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 65 72 85 00 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@tourisme-conques.fr »}] Village classé dans les « Plus Beaux Villages de France ». Seulement un parking à Conques pour les visiteurs (parking de la Salesse).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T11:30:00+02:00

©OTCM – Service patrimoine de Conques