Hommage à BREL. Evènement organisé par le Lions Club Perpignan Pyrénées Doyen. Bénéfices versés à Onco Parcours, Institut du Sein et de Gynécologie. Samedi 18 novembre, 17h00 Village de Collioure (Côte Vermeille) Centre Culturel 13 rue Jules Michelet Colombes 92700 Hauts-de-Seine Île-de-France 06 76 05 34 87 https://www.billetweb.fr/hommage-jacques-brel Grande salle équipée pour ce type d' évènement

Ouverte dès 16h. Si vous venez sans réservation arrivez plus de 30 mn en avance, SVPi 15 euros la place (Gratuit pour enfants < 10 ans - Réservation sur le site Web ci-dessous - Renseignements au tph ci-dessous- Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T17:00:00+01:00 – 2023-11-18T18:00:00+01:00

