Jeu de piste Samedi 1 avril, 09h00 village de Clis sur inscription , 8 euros pour les adultes et 4 euros pour les enfants: pause café, apéro et buffet compris , prévoir son pique-nique pour le midi .

Jeu de piste samedi 1er avril à Clis

Déroulement de la journée:

Rdv à 9h00 à la salle des Perrières de Clis

Circuit pédestre de 10 km environ avec questionnaire de route et questionnaire général.

Pause café et jeux ludiques sur le circuit

Pique-nique ensemble et jeux du midi

Suite du circuit

Retour vers 19h00 pour la remise des prix autour d’un buffet.

Organisation / Inscription:

Pensez à venir avec votre pique-nique pour le midi (transport des sacs prévu par les organisateurs sur le lieu du pique-nique), avoir une tenue confortable, de bonnes chaussures, de la curiosité et votre bonne humeur !

Tarif comprenant pause café, apéro , participation au rallye et buffet froid du soir

Constituez votre équipe de 10 personnes maximum, des regroupements sont possibles si vous n’avez pas d’équipe.

Inscriptions (jusqu’au 15 mars) et renseignements via mail, téléphone, postale:

vielajoie44@gmail.com , Didier Mathé: 06 86 00 14 57 , 3 chemin du moulin de la motte 44350 CLIS

Organisé par l’association VieLaJoie

village de Clis 44350 Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T09:00:00+02:00 – 2023-04-01T21:00:00+02:00

randonnée équipe nature jeux