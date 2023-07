Visites commentées d’un magnifique petit village médiéval surplombant la Garonne Village de Clermont-Dessous Clermont-Dessous, 17 septembre 2023, Clermont-Dessous.

Visites commentées d’un magnifique petit village médiéval surplombant la Garonne Dimanche 17 septembre, 10h00, 14h30 Village de Clermont-Dessous Gratuit. Sur inscription.

En ce dimanche 17 septembre, journée du patrimoine, Marie-Claude, raconteur de pays, vous propose 2 visites guidées et gratuites à 10h et 14h30 pour découvrir Clermont-Dessous, magnifique petit village médiéval, et son histoire.

Village de Clermont-Dessous Bourg, 47130 Clermont-Dessous Clermont-Dessous 47130 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 22 29 22 02 »}] Clermont-Dessous est un village médiéval pittoresque, somptueusement réhabilité et offrant une vue remarquable sur la vallée de la Garonne qu’il surplombe. À ne pas manquer : sa belle et massive église romane, les ruines du château.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T11:30:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

©Maslikoff Boris