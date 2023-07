Rencontre de dessinateurs et « Village – Croqueurs » Village de Clermont-Dessous Clermont-Dessous Catégories d’Évènement: Clermont-Dessous

Lot-et-Garonne Rencontre de dessinateurs et « Village – Croqueurs » Village de Clermont-Dessous Clermont-Dessous, 16 septembre 2023, Clermont-Dessous. Rencontre de dessinateurs et « Village – Croqueurs » Samedi 16 septembre, 10h00 Village de Clermont-Dessous Gratuit. Entrée libre. Assitez à un rassemblement d’artistes : peintres, croqueurs, dessinateurs.. dans le village. Un petit village en colimaçon haut perché sur son éperon rocheux, au nom trompeur de Clermont-Dessous , car surplombant la plaine de Garonne accueillera pour la seconde édition annuelle un groupe de « Village-Croqueurs » ( marque non déposée ) . Cette troupe se déplaçant toujours avec un siège, partira à l’assaut pacifique armée de crayons , stylos et pinceaux pour faire le siège du vieux château point d’ancrage comme motif principal à se mettre sous la dent ! Au plaisir de vous rencontrer le samedi 16 septembre à l’occasion des Journées européennes du patrimoine comme participant… ou visiteur. Village de Clermont-Dessous Bourg, 47130 Clermont-Dessous Clermont-Dessous 47130 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 75 43 11 10 »}] Clermont-Dessous est un village médiéval pittoresque, somptueusement réhabilité et offrant une vue remarquable sur la vallée de la Garonne qu’il surplombe. À ne pas manquer : sa belle et massive église romane, les ruines du château. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

