VILLAGE DE CIRQUE #17 Festival sous chapiteaux Pelouse de Reuilly, Paris 12, 10 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 10 au 26 septembre 2021 :

jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 10h à 0h

gratuit

Cette année, le Village de cirque s’installe 3 semaines, du 10 au 26 septembre 2021 avec plus de spectacles et de soirées circassiennes pour vous émerveiller et vous faire rêver. 16 compagnies . 46 représentations dont 22 gratuites. Sous chapiteau ou en plein air, retrouvons-nous pour partager ces moments festifs et féériques ! Soyez les bienvenu.e.s.

Le Festival du cirque sous toutes ses formes

L’édition 2021 a été imaginée avec gourmandise et impatience. Croisant toujours les propositions gratuites et payantes, le Village de cirque témoigne avec force et constance d’un cirque multiforme, inventif et généreux. Seul, entre amis ou en famille, venez découvrir cet espace éphémère de liberté et de création. Pour assister à un spectacle ou faire une pause dans les transats. Tout savoir sur www.2r2c.coop !

L’AGENDA DU VILLAGE DE CIRQUE 2021

> TELECHARGEZ LA PROGRAMMATION ICI

Vendredi 10 septembre :

18h. On est là tout va bien / Rouge Eléa

/ Rouge Eléa 19h30. Pigments / CirkVOST (première mondiale)

/ CirkVOST (première mondiale) 21h. Desiderata / Cie Cabas

/ Cie Cabas 22h15. Solennel Dada / La Cie du Coin

Samedi 11 septembre :

16h. Royaume / Cie C&C

/ Cie C&C 17h. On est là, tout va bien / Rouge Eléa

/ Rouge Eléa 19h. Pigments / CirkVOST

/ CirkVOST 21h. Desiderata / Cie Cabas

Dimanche 12 septembre :

11h. Royaume / Cie C&C

/ Cie C&C 12h/14h. Brunchs du dimanche avec L’Orchestre de Chambre de Paris

13h. On est là tout va bien / Rouge Eléa

/ Rouge Eléa 14h. Aguets / Daniel Jeanneteau

/ Daniel Jeanneteau 15h30. Pigments / CirkVOST

/ CirkVOST 17h. Desiderata / Cie Cabas

Jeudi 16 septembre :

19h. Cirq’8 Court #5

20h30. Je suis Carmen / Cie Attention Fragile

Vendredi 17 septembre :

16h-18h : Rencontres professionnelles . Cie Retouramont

19h. Oraison / Cie Rasposo

/ Cie Rasposo 20h30. Desiderata / Cie Cabas

/ Cie Cabas 22h. Je suis Carmen / Cie Attention Fragile

Samedi 18 septembre :

15h30. Vaisseau Spécial / Cie Retouramont

/ Cie Retouramont 16h30. Cirq’8 Court #5

18h. Desiderata / Cie Cabas

/ Cie Cabas 19h30. Je suis Carmen / Cie Attention Fragile

/ Cie Attention Fragile 21h. Oraison / Cie Rasposo

Dimanche 19 septembre :

11h30. Vaisseau Spécial / Cie Retouramont

/ Cie Retouramont 12h/14h. Brunchs du dimanche

14h. Cirq’8 Court #5

15h. Oraison / Cie Rasposo

/ Cie Rasposo 16h30. Desiderata / Cie Cabas

/ Cie Cabas 17h30. Je suis Carmen / Cie Attention Fragile

Jeudi 23 septembre :

14h30. Présentation des travaux de groupes Stage Arts du cirque

15h30. En-Mêlés / Jean-Antoine Bigot, Manon André, 2r2c

Vendredi 24 septembre

18h. De ses mains / Cie Lunatic

/ Cie Lunatic 19h. Le Toupet de Kairos / Cie de L’Ouvert

/ Cie de L’Ouvert 21h. Oraison / Cie Rasposo

Samedi 25 septembre :

11h. De ses mains / Cie Lunatic

/ Cie Lunatic 14h. En-Mêlés / Jean-Antoine Bigot, Manon André, 2r2c

/ Jean-Antoine Bigot, Manon André, 2r2c 15h30. Yin Zéro / Cie Monad

/ Cie Monad 16h. Le poids des nuages / Cie Hors Surface

/ Cie Hors Surface 17h. Le Toupet de Kairos / Cie de L’Ouvert

/ Cie de L’Ouvert 19h. Oraison / Cie Rasposo

/ Cie Rasposo 21h. M.E.M.M / Alice Barraud et Raphaël de Pressigny

Dimanche 26 septembre :

10h. Le Toupet de Kairos / Cie de L’Ouvert

/ Cie de L’Ouvert 11h. Aguets / Daniel Jeanneteau

/ Daniel Jeanneteau 11h. De ses mains / Cie Lunatic

/ Cie Lunatic 12/14h. Brunchs du dimanche

13h30. Yin Zéro / Cie Monad

/ Cie Monad 14h30. Le poids des nuages / Cie Hors Surface

/ Cie Hors Surface 15h30. Oraison / Cie Rasposo

/ Cie Rasposo 17h. M.E.M.M / Alice Barraud et Raphaël de Pressigny

/// TOUT SUR WWW.2R2C.COOP ///

SPECTACLES PAYANTS. Pigments : 14/8 euros; Desiderata – Oraison – M.E.M.M : 22 / 14 / 8 euros. Je suis Carmen : 14 euros (tarif unique). De ses mains : 16/14/10/8 euros

SPECTACLES GRATUITS SUR RESERVATION. On est là, tout va bien – Yin 0 – Vaisseau spécial – Le Toupet de Kairos – Le poids des nuages – Cirq’8 Courts – Aguets – En-Mêlés – Solennel Dada

BRUNCHS DU DIMANCHE Payant sur réservation en ligne. Pensez à réserver vos brunchs en ligne +++ Bar et restauration sur place

// PRENEZ VOS PLACES EN LIGNE http://www.festik.net/billets/villagedecirque . PLUS SIMPLE ET PLUS RAPIDE //

Tous les spectacles ont lieu Pelouse de Reuilly, Paris 12. Accès Place du cardinal Lavigerie. Métro Porte Dorée, sortie 6 +10min à pied. Hormis De ses mains qui a lieu au Théâtre du Parc Floral, Paris 12.

PASS SANITAIRE. Le Village de cirque et l’ensemble des spectacles sont accessibles sur présentation d’un Pass sanitaire valide. Merci

Spectacles -> Cirque / Art de la Rue

Pelouse de Reuilly, Paris 12 Pelouse de Reuilly Paris 75012

Métro 8 : arrêt Porte Dorée (559m)



Contact :Coopérative De Rue et De Cirque 01 46 22 33 71 reservation@2r2c.coop http://www.2r2c.coop/2r2cms/index.php https://www.facebook.com/de.decirque/ 0146223371

Étudiants;Ados;Plein air;En famille;Enfants

Date complète :

