Charroux : 4 artisanes pour sublimer le quotidien ! 1 et 2 avril village de Charroux en Bourbonnais

Venez rencontrer 4 artisanes d’art de Charroux qui subliment le quotidien : poterie, tapisserie, émail sur lave et création en fil de fer.

Ouverture des ateliers boutiques, démonstrations, discussions avec les artisanes qui vous dévoilent leurs savoir-faire, leurs méthodologies pour créer des objets beaux et utiles et toute l’étendue de leur talent !

Venez aussi visiter le Show Room installé pour l’évènement à la Grande du Voyageur où nos artisanes mettent en scène les objets qu’elles créent pour embellir votre quotidien et agrémenter votre intérieur.

village de Charroux en Bourbonnais 03140 CHARROUX Charroux 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

