Inauguration d’une capitelle à Caux Dimanche 17 septembre, 10h30 Village de Caux-et-Sauzens Gratuit. Entrée libre. Lieu rendez-vous : Ténement Campredon, route de Pézenas à Caux.

Une capitelle est une cabane en pierre sèche, sans mortier, servant autrefois d’abri temporaire à de petits propriétaires, à leurs outils et à leurs produits agricoles dans les garrigues. Venez en découvrir une !

L’animation est proposée par Les Amis du Clocher et du Patrimoine de Caux.

Caux-et-Sauzens est un charmant village situé à proximité de Carcassonne et du Canal du Midi, offrant un cadre de vie agréable.

Concernant les origines de Caux, nous disposons de peu d’informations, si ce n’est qu’une première mention du nom de Caux (Chaucas) apparaît en 908 dans une charte du monastère de Montolieu. Le cœur du village tel que nous le connaissons aujourd’hui remonterait au XIIe siècle et se serait développé autour de l’église originelle, à travers l’extension de l’enceinte ecclésiale. Le village, accessible par trois portes, était entouré d’un mur formé par les arrière-cours des maisons qui étaient adossées les unes aux autres, tandis qu’un fossé protégeait l’accès. Le château, situé au sud du village, faisait partie intégrante de cette enceinte.

Quant à Sauzens, il a été rattaché à Caux seulement en 1791. Ses origines pourraient remonter à l’époque wisigothique, comme l’indique le suffixe « ens ».

Aujourd’hui, le village conserve fièrement son authenticité et possède un riche patrimoine architectural, notamment les charmantes églises de Saint-Étienne, Saint-Sébastien de Caux et Saint-André de Sauzens, ainsi que les châteaux de Sauzens et de Caux.

©Association Les amis du clocher de Caux