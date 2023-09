Atelier artistique – Bâtisseurs de cases Village de Carennac Carennac Catégories d’Évènement: Carennac

Lot Atelier artistique – Bâtisseurs de cases Village de Carennac Carennac, 25 octobre 2023, Carennac. Atelier artistique – Bâtisseurs de cases Mercredi 25 octobre, 15h00 Village de Carennac 8 € enfant. 10 € adulte. Sur inscription. Durée : 2 heures. À partir de 6 ans. Bâtisseurs de cases ! :

Alexandre Clérisse vous emmène à la découverte de son univers et de son métier d’auteur de bandes-dessinées, passionné d’architectures colorées.

Crayons à la main, vous allez pouvoir imaginer quelques cases de votre bande-dessinée, et avec des ciseaux aux bouts des doigts, mettre en volume des maisons fantasmées ! Village de Carennac 46110 Carennac Carennac 46110 Lot Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.pays-vallee-dordogne.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-25T15:00:00+02:00 – 2023-10-25T17:00:00+02:00

2023-10-25T15:00:00+02:00 – 2023-10-25T17:00:00+02:00 ©Alexandre Clérisse Détails Catégories d’Évènement: Carennac, Lot Autres Lieu Village de Carennac Adresse 46110 Carennac Ville Carennac Departement Lot Lieu Ville Village de Carennac Carennac latitude longitude 44.917318;1.732078

Village de Carennac Carennac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carennac/