Des paysages d’ici dans les bandes dessinées d’Alexandre Clérisse :

Si l’on observe les paysages et les ambiances colorées qui servent de décors aux bandes dessinées d’Alexandre Clérisse, on retrouve d’emblée le lycée de Saint-Céré, l’ambiance médiévale du cloître de Carennac, les paysages vallonnés du Ségala…

Le patrimoine et les panoramas qui l’ont vu grandir sont autant de toile de fond pour cet auteur qui n’hésite pas à nous plonger tantôt dans la gamme flux des années 1990 sous les tours de Saint-Laurent dans « Une année sans Cthulhu », ou dans un monde médiéval polychrome emprunté au bâti de notre territoire dans son dernier ouvrage « Feuilles volantes ». Il y explore les constructions du passé, mais extrapole aussi celles en devenir.

Cette exposition est une invitation à regarder notre patrimoine à travers le regard d’un auteur de bande-dessinée dont l’inspiration est intimement liée à sa vie sur le territoire.

– Vendredi 20 octobre :

– 18h30 : Vernissage de l’exposition en présence de l’artiste.

– 20h30 : Concert illustré « Jazz Club ».

Sur scène, Alexandre Clérisse est au dessin et « Les allumeurs variables » à la musique. Ils nous plongent dans l’histoire de Normann, personnage tout droit sorti du Los Angeles des années 1960 et de l’imaginaire d’Alexandre Clérisse dans une ambiance sonore aux airs jazz.

Un atelier artistique en présence d’Alexandre Clérisse est proposé le mercredi 25 octobre.

Village de Carennac 46110 Carennac Carennac 46110 Lot Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T17:30:00+02:00

2023-10-31T14:30:00+01:00 – 2023-10-31T17:30:00+01:00

