Venez découvrir l’histoire de ce village marqué à jamais par les guerres de Religion Samedi 16 septembre, 10h00, 11h30 Village de Calmont Gratuit. Entrée libre. Rendez-vous devant l’église du village. Pour plus d’informations veuillez consulter le site internet : http://www.lauragais-tourisme.fr/temps-forts/journees-europeennes-du-patrimoine

Situé à la croisée des chemins entre Ariège, Aude et Lauragais, le passé de Calmont a été mouvementé. Sa fondation date du XIIIe siècle et déjà à cette époque le comte de Foix et celui de Toulouse en réclamaient la souveraineté ! Mais c’est à partir du XVIe siècle avec la naissance du protestantisme que le destin de la bastide bascule vers une longue période de souffrance et de guerres. De l’église en passant par le temple, vous en apprendrez plus sur ce passé houleux, marqué à jamais par les guerres de Religion.

Village de Calmont Bourg, 31560 Calmont Calmont 31560 Haute-Garonne Occitanie

Mais c’est à partir du XVIe siècle avec la naissance du protestantisme que le destin de la bastide bascule vers une longue période de souffrance et de guerres.

