Blaziert, un voyage au cœur de la Gascogne et de la France : patrimoine et nature en harmonie 16 et 17 septembre Village de Blaziert Participation libre. Entrée libre. Sans limite de places. Point de départ : parking à l’ouest du village, à proximité du terrain de basket.

Venez découvrir Blaziert, un village pittoresque situé à mi-chemin entre Condom et Lectoure, à la frontière de la Ténarèze et de la Lomagne. Labellisé 4 fleurs, ce village vous accueille pour une visite inoubliable au cœur de son patrimoine riche en histoire et en anecdotes.

Au programme de cette visite passionnante, vous explorerez l’église du village et admirerez ses magnifiques vitraux, actuellement en cours de restauration en collaboration avec la Fondation du Patrimoine. Vous emprunterez le chemin des senteurs offrant une vue imprenable sur les collines gersoises, tout en découvrant le travail des bénévoles du groupe des 4 fleurs, engagés dans une démarche de développement durable. Vous en apprendrez également davantage sur les plantes aromatiques et médicinales locales.

Une attention particulière sera accordée à la présentation des 4 cadrans solaires originaux, véritables témoins du temps qui passe.

Village de Blaziert Rue des Fleurs, 32100 Blaziert Blaziert 32100 Gers Occitanie 05 62 28 03 16 https://www.blaziert.fr Blaziert est un petit village du Gers riche d’une longue histoire millénaire. Labellisé 4 fleurs au concours national des Villes et Villages Fleuris, il possède également 4 cadrans solaires originaux. Sa situation sur un point haut offre une vue à 360 degrés sur la belle campagne gersoise. Accès par la route départementale entre Condom et Lectoure. Parking aux 2 extrémités du village et le long des voies d’accès.

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:15:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T15:45:00+02:00

