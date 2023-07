À la découverte du village de Biran Village de Biran Biran, 16 septembre 2023, Biran.

À la découverte du village de Biran 16 et 17 septembre Village de Biran Gratuit. Sur inscription.

Découvrez les richesses historiques et patrimoniales du village en compagnie des bénévoles de l’association des amis du vieux Biran.

Ils vous attendent dans le village pour vous en apprendre davantage sur l’église du village, son portail et son imposant retable du XVIIe siècle.

Vous aurez aussi l’occasion de découvrir le passé médiéval du site et de découvrir qu’à Biran, un château peut en cacher un autre …

Village de Biran Bourg, 32350 Biran Biran 32350 Gers Occitanie 05 62 64 62 44 [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 64 62 44 »}] Biran est un village typique du Gers possédant un castelnau du XIIe siècle avec une tour de guet et un sanctuaire marial du XVIIe siècle. 14 km d’Auch RN 124 via Mont-de-Marsan, parking, accès handicapé.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©Ian Grandjean / Grand Auch Cœur de Gascogne