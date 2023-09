Visites de granges périgourdines réhabilitées en gîtes Village de Beynac-et-Cazenac Beynac, 14 octobre 2023, Beynac.

Visites de granges périgourdines réhabilitées en gîtes Samedi 14 octobre, 14h00, 15h30 Village de Beynac-et-Cazenac Gratuit. Sur inscription. Limité à 30 places.

De la grange au gîte :

Venez découvrir, niché au cœur du paysage verdoyant du Périgord Noir, le projet architectural conçu par les architectes de l’agence CoCo Architecture, lauréat 2023 du prix Régional de la Construction Bois Nouvelle-Aquitaine (catégorie « Aménager l’intérieur »).

Cette réhabilitation a permis la transformation d’un ancien bâtiment agricole en lieu de villégiature. Ce projet répond pleinement aux enjeux écologiques d’aujourd’hui en utilisant des matériaux biosourcés et géosourcés, mettant ainsi en valeur toute la qualité architecturale traditionnelle rurale tout en y apportant le confort moderne.

Deux visites à 14h et 15h30 vous sont proposées par le CAUE 24 et Fibois Nouvelle-Aquitaine, en présence de l’architecte Cédric Ramière et des artisans du projet.

Pour plus d’informations :

