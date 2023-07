« La balade du Tèfle » : découvrez l’histoire de cette commune typiquement gardoise Village de Beauvoisin Beauvoisin, 16 septembre 2023, Beauvoisin.

« La balade du Tèfle » : découvrez l’histoire de cette commune typiquement gardoise Samedi 16 septembre, 10h00, 16h00 Village de Beauvoisin Gratuit. Sur inscription.

Prenez part à une balade commentée pour remonter l’histoire de la commune de Beauvoisin en déambulant dans le village d’aujourd’hui !

Cette balade en boucle a été imaginée par quelques passionnés. Il s’agit d’une marche facile de 2 heures environ qui vous conduira vers le centre du village à la découverte de 8 monuments de Beauvoisin. Le départ du circuit se fait à la cave coopérative où vous pourrez facilement garer votre véhicule.

Le samedi 16 septembre, la balade du Tèfle se fera en compagnie de guides qui présenteront les lieux emblématiques du village mais parsèmeront également le cheminement d’anecdotes sur la vie d’autrefois.

Village de Beauvoisin Le bourg, 30640 Beauvoisin Beauvoisin 30640 Gard Occitanie 04 66 01 79 76 http://www.beauvoisin.fr/ https://www.facebook.com/VilleBeauvoisinFranquevaux/?locale=fr_FR [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@beauvoisin.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 66 01 79 76 »}] Beauvoisin est un village de 4000 habitants, environ 150 habitants résident sur le hameau de Franquevaux.

La commune s’étend du Nord au Sud sur plus de dix kilomètres de la plaine du Vistre aux étangs de Petite Camargue en passant par le plateau des Costières, offrant de splendides panoramas sur les Cévennes, la mer et les Alpilles. Par temps clair, le célèbre Mont Ventoux se profile à l’horizon.

En ce début du XXIe siècle, Beauvoisin s’engage dans la modernité avec une démographie qui progresse à l’image du Languedoc Roussillon. Le dynamisme du village s’appuie également sur la diversité des associations sportives et culturelles.

Le village est tourné vers l’agriculture, vergers et vignes en particulier, où est produit le fameux Costières de Nîmes, élevé en caves particulières et coopérative.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

