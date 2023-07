Découverte d’un ancien village fortifié autour de son clocher du XIVe siècle Village Daux Catégories d’Évènement: Daux

Haute-Garonne Découverte d’un ancien village fortifié autour de son clocher du XIVe siècle Village Daux, 16 septembre 2023, Daux. Découverte d’un ancien village fortifié autour de son clocher du XIVe siècle 16 et 17 septembre Village Gratuit. Entrée libre. Départ de la visite à la mairie. Découverte de Daux, ancien village fortifié et de son église.

Le village de Daux a conservé un ensemble de maisons traditionnelles resserrées autour de l’église. Parmi celles-ci on peut voir l’ancien presbytère avec sa façade à pans de bois. La visite permettra de comprendre de quelle façon le village était fortifié au Moyen Âge. Village 31700 Daux Daux Haute-Garonne Occitanie http://www.tourisme.hautstolosans.fr Au Moyen Âge, Daux est un village fortifié groupé autour de son église. L’enclos du château de Peyrolade, attenant au village, est également entouré de fossés. Daux a conservé des traces des anciennes fortifications, parmi lesquelles la poterne dite du Trou de l’Isle, un ancien mur au cimetière et les fossés en bordure du chemin des châteaux. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00
2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00

