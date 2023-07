Parcourez Autoire et découvrez les manoirs au fil de votre balade Village d’Autoire Autoire Catégories d’Évènement: Autoire

Lot Parcourez Autoire et découvrez les manoirs au fil de votre balade Village d’Autoire Autoire, 17 septembre 2023, Autoire. Parcourez Autoire et découvrez les manoirs au fil de votre balade Dimanche 17 septembre, 16h30 Village d’Autoire Gratuit. Entrée libre. Limité à 25 places. Suivez Jacques Cubaynes, guide conférencier, à travers un village à l’histoire singulière, Autoire. Explorez les magnifiques manoirs qui ont fait la renommée de cette localité, et profitez d’une ouverture exceptionnelle de certaines propriétés privées. Village d’Autoire 46400 Autoire Autoire 46400 Lot Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.pays-vallee-dordogne.com »}] Autoire, l’un des « plus beaux villages de France », est niché au pied des falaises calcaires du Causse de Gramat, creusé par le ruisseau du Toire. Célèbre pour sa cascade, le village d’Autoire est également un ancien castrum médiéval, une place fortifiée. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

