EXPOSITION COLLECTIVE « MEMENTO MORI… MEMENTO VIVERE » Village d'artistes de Rablay-sur-Layon, 14 avril 2023, Bellevigne-en-Layon

2023-04-14 14:30:00 – 2023-06-25 18:30:00

Village d’artistes de Rablay-sur-Layon Place du Mail

Bellevigne-en-Layon

Le Village d'Artistes est heureux de vous présenter

l'exposition collective «Memento mori… memento vivere !» avec : AREPO

Clémence BANVILLET

Alix DE BOURMONT

Cécile DE LA MONNERAYE

Olga DUPONT

Peggy FRAQUET

Hélène GAY

GENTENSIA

KA TI

Géraldine RUÉ Littéralement « Souviens-toi que tu vas mourir », la locution d’origine latine « memento mori » exprimant la fragilité de la vie, est un thème récurrent dans les arts, qu’ils soient plastiques, littéraires, musicaux… et cela à travers les siècles.

Thématique plutôt sombre au premier abord, puisqu’elle questionne la mort, elle peut être transposée par un « memento vivere », un « carpe diem* » vivifiant, car se rappeler une fin certaine peut être l’occasion de transformer sa vie, d’y trouver une nouvelle énergie propre à cueillir la vie avec enthousiasme et légèreté.

C’est pour ce rappel à l’essentiel, à la force vitale provoquée par ce souvenir, que la thématique « Memento mori… MEMENTO VIVERE ! » a été choisie. Du vendredi 14 avril au dimanche 25 juin 10 artistes nous présentent leurs «memento vivere », leurs hymnes à la vie, à travers de multiples expressions.

Rencontre-apéro le vendredi 14 avril à partir de 18h30 en présence des artistes. villageartistes@rablaysurlayon.com +33 2 41 78 61 32 https://www.villageartistesrablay.com/

