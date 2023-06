« Enjeux et contraintes dans la restauration des créations hors-normes » Table-ronde / projection Village d’art préludien de Chomo Achères-la-Forêt, 16 juillet 2023, Achères-la-Forêt.

Projection /1. Le Cyclop : retour sur une restauration exceptionnelle de Jean-Nicolas Schoeser (France, 2022, 10’). En suivant le processus de restauration du Cyclop de Jean Tinguely, le documentaire produit par le Centre national des arts plastiques (Cnap) retrace l’aventure d’un chantier exceptionnel, à l’image de ce monstre mythologique caché dans les bois de Milly-la-Forêt, et dont la tête peut de nouveau se camoufler en réfléchissant son propre environnement.

Projection /2. Un Fabuleux sauvetage de Danilo Proietti (France, 2021, 52’). Le film documentaire raconte la récente restauration de la « Tour Eiffel » du le fameux Manège, œuvre d’art brut réalisée par Pierre Avezard, dit Petit Pierre, et conservée actuellement à la Fabuloserie à Dicy (89).

Les deux projections permetteront d’introduire les thèmes de la table ronde :

Table-ronde « Enjeux et contraintes dans la restauration des créations hors-normes ». Intervenant.e.s préssenti.e.s (liste non définitive) : Fabrice Azzolin, enseignant aux Beaux-Arts de Nantes Saint Nazaire ; Cassandra Flahault, restauratrice professionnelle ; Marcel Molac, enseignant à l’ENSA TALM-Tours ; Philippe De Viviés et Carola Acquaviva, restaurateurs professionnels responsables de la restauration de la Face aux miroir du Cyclop de Jean Tinguely.

Le travail de restauration d’une œuvre d’art consiste, dans son essence, à préserver l’empreinte qu’un artiste a laissée et, en même temps, juxtapose l’empreinte du restaurateur, qui est souvent contraint à faire des choix dans des conditions délicates. Comment conserver non seulement la mémoire matérielle, mais aussi la mémoire immatérielle inscrite dans ces objets ? Quel type de labels et de protections existent au niveau institutionnel ? Quelles sont les plus adaptés à ce type de créations ? Afin d’ouvrir le débat autour de ces questionnements, nous allons donner la parole à plusieurs professionnel·le·s du secteur.

Village d’art préludien de Chomo Paris-Forêt, Achères-la-Forêt Achères-la-Forêt 77760 Seine-et-Marne Île-de-France 07 52 08 16 75 http://www.amisdechomo.com [{« type »: « email », « value »: « village.art.preludien@gmail.com »}] Le Village d’Art Préludien est le domaine de Chomo, artiste, où il a vécu et créé seul, pendant plus de 40 ans. Il est constitué de sa propre maison et de trois architectures spontanées : le Refuge, l’Église des Pauvres, et le Sanctuaire des Bois Brûlés. Ces bâtiments représentent, pour le moment, les seules créations de l’artiste visibles par le grand public. Un autre bâtiment est en restauration par une équipe d’étudiants des Beaux Arts de Nantes menés par Fabrice Azzolin. Le lieu ne peut être visité qu’une ou deux fois par an, ne manquez pas cette belle occasion de découvrir ces bâtiments extraordinaires construits par Chomo à partir de matériaux de récupération. A la sortie du village d’Achères, sur la D63 en direction du Vaudoué, au lieu-dit Paris-Forêt, en bas de la côte à droite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-16T14:00:00+02:00 – 2023-07-16T17:00:00+02:00

