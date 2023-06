Atelier maquette avec matériaux de récupération, avec Morgane Barbotin, artiste plasticienne. Village d’art préludien de Chomo Achères-la-Forêt, 15 juillet 2023, Achères-la-Forêt.

Atelier maquette avec matériaux de récupération, avec Morgane Barbotin, artiste plasticienne. 15 et 16 juillet Village d’art préludien de Chomo 10 places par séance

Dans le royaume de Chomo, environnement inspirant et riche de matériaux de récupération naturels, Morgane Barbotin invite le public à rêver d’une maison idéale. Elle accompagnera les participant.e.s dans la réalisation d’une maquette avec les matériaux présents sur place et d’autres matériaux de récupération issus de son quotidien.

https://www.facebook.com/people/Barbotin-Morgane/100063541015902/

Village d’art préludien de Chomo Paris-Forêt, Achères-la-Forêt Achères-la-Forêt 77760 Seine-et-Marne Île-de-France 07 52 08 16 75 http://www.amisdechomo.com [{« type »: « email », « value »: « village.art.preludien@gmail.com »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/people/Barbotin-Morgane/100063541015902/ »}] Le Village d’Art Préludien est le domaine de Chomo, artiste, où il a vécu et créé seul, pendant plus de 40 ans. Il est constitué de sa propre maison et de trois architectures spontanées : le Refuge, l’Église des Pauvres, et le Sanctuaire des Bois Brûlés. Ces bâtiments représentent, pour le moment, les seules créations de l’artiste visibles par le grand public. Un autre bâtiment est en restauration par une équipe d’étudiants des Beaux Arts de Nantes menés par Fabrice Azzolin. Le lieu ne peut être visité qu’une ou deux fois par an, ne manquez pas cette belle occasion de découvrir ces bâtiments extraordinaires construits par Chomo à partir de matériaux de récupération. A la sortie du village d’Achères, sur la D63 en direction du Vaudoué, au lieu-dit Paris-Forêt, en bas de la côte à droite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-15T16:00:00+02:00 – 2023-07-15T19:00:00+02:00

2023-07-16T16:00:00+02:00 – 2023-07-16T19:00:00+02:00

© association des amis de chomo