Klimperei et Mme Patate en concert Village d'art préludien de Chomo Achères-la-Forêt, 8 juillet 2023, Achères-la-Forêt.

Klimperei et Mme Patate en concert 8 et 9 juillet Village d’art préludien de Chomo

En 2021, le duo de musique expérimentale Klimperei et Madame Patate a passé une semaine en résidence au Village dʼArt Préludien, explorant la musique au prisme de l’art de Chomo. Ceci a donné lieu à des enregistrements sur le terrain, des compositions musicales et graphiques, des images… Les deux musiciens travaillent actuellement sur une sortie spéciale de leur recherche avec le label InPolySons. Convié de nouveau au Village, le duo présentera son travail au public lors d’un concert qui découvrira l’empreinte que le lieu a laissé sur sa pratique.

Village d'art préludien de Chomo Paris-Forêt, Achères-la-Forêt Achères-la-Forêt 77760 Seine-et-Marne Île-de-France

Le Village d'Art Préludien est le domaine de Chomo, artiste, où il a vécu et créé seul, pendant plus de 40 ans. Il est constitué de sa propre maison et de trois architectures spontanées : le Refuge, l'Église des Pauvres, et le Sanctuaire des Bois Brûlés. Ces bâtiments représentent, pour le moment, les seules créations de l'artiste visibles par le grand public. Un autre bâtiment est en restauration par une équipe d'étudiants des Beaux Arts de Nantes menés par Fabrice Azzolin. Le lieu ne peut être visité qu'une ou deux fois par an, ne manquez pas cette belle occasion de découvrir ces bâtiments extraordinaires construits par Chomo à partir de matériaux de récupération. A la sortie du village d'Achères, sur la D63 en direction du Vaudoué, au lieu-dit Paris-Forêt, en bas de la côte à droite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T15:00:00+02:00 – 2023-07-08T15:30:00+02:00

2023-07-09T15:00:00+02:00 – 2023-07-09T15:30:00+02:00

