Le jardin sauvage des tritons Village d’Argelliers Argelliers, 17 septembre 2023, Argelliers.

Le jardin sauvage des tritons Dimanche 17 septembre, 17h00 Village d’Argelliers Gratuit. Entrée libre. Rendez vous à la salle Vert Paradis, rue de la Lavogne. Informations : https://www.argelliers.fr/

Qui sont les tritons ? Quels sont leurs secrets, leurs rituels amoureux ? Comment se déroulent leurs longues migrations ? Que nous révèlent-ils sur l’état de notre nature et sur leurs expériences ?

Les tritons sont nos ambassadeurs, nous conduisant vers le magnifique monde des microzones humides. Venez explorer l’univers des tritons et découvrir le rôle essentiel qu’ils jouent dans l’écosystème.

Village d’Argelliers 34380 Argelliers Argelliers 34380 Hérault Occitanie 04 67 55 67 13 Le village héraultais d’Argelliers est constitué d’un fort médiéval à l’allure sensiblement rectangulaire. Celui-ci inclut une église romane, mentionnée au XIIe siècle, et qui abritait autrefois un château abbatial lié au monastère bénédictin d’Aniane, situé à proximité. Ce château fut remplacé au XIXe siècle par une nouvelle église. Le village possède également des faubourgs périphériques appelés les barrys, et il domine la vallée de la Garonne. C’est également la ville natale de l’écrivain occitaniste Max Rouquette (1908-2005), qui l’a rendue célèbre dans ses œuvres sous le nom de « Vert Paradis ». Du point de vue architectural et à travers l’histoire de ses paysages, principalement composés de garrigues de chênes verts, le village présente un intérêt indéniable. Parkings à l’espace Vert Paradis (en entrée de village depuis Montarnaud) ou à l’espace du jardin de Tranquille, près la supérette Vival

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Oasis sauvage