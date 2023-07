Découvrez le centre médiéval, l’église et le château de ce village en bordure du Rhône Village d’Aramon Aramon Catégories d’Évènement: Aramon

Pour les Journées européennes du patrimoine, suivez le guide à la découverte du patrimoine d'Aramon, son église, son château (esplanade et salle d'armes) et son parc. Exceptionnellement, certains hôtels particuliers ouvriront leurs portes. Jadis fermé par 8 portes et ceint de murs dont subsiste la partie nord sous le château, le centre historique d'Aramon réhabilité depuis plus de 20 ans, se visite en entrant à l'Ouest par la porte de Montfrin (XVIIIe siècle) s'ouvrant sur la rue Pitot qui traverse le village d'Ouest en Est. L'église Saint-Pancrace (XIIe-XVII siècle) la borde, érigée sur l'emplacement d'un cimetière gallo-romain, entourée des hôtels particuliers datant des XVe au XVIIIe siècles, dont certains seront ouverts exceptionnellement.

La visite se termine sur l'esplanade du château avec visite de la salle d'Armes et accès au parc méditerranéen. Cette visite guidée est proposée par les bénévoles des Amis de Saint Pancrace, des Amis du château et de l'OCPA.

Bâtie sur les rives du Rhône, Aramon fut autrefois un village prospère grâce à son activité portuaire notamment au XVIIe siècle. Il a connu ensuite un essor important. Lors de votre découverte vous pourrez admirer les magnifiques façades et portes anciennes des hôtels particuliers qui ont été édifiés. Les jardins du château (ayant appartenu à Diane de Poitiers) se visitent. Ne manquez pas la très agréable promenade dans les collines au dessus d'Aramon d'où vous apercevrez le Mont Ventoux, Avignon, la Montagnette de Barbentane, Saint-Michel de Frigolet…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

