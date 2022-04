Village d’antan – St Symphorien des Bruyères Saint-Symphorien-des-Bruyères Saint-Symphorien-des-Bruyères Catégories d’évènement: Orne

Saint-Symphorien-des-Bruyères

Village d’antan – St Symphorien des Bruyères Saint-Symphorien-des-Bruyères, 30 avril 2022, Saint-Symphorien-des-Bruyères. Village d’antan – St Symphorien des Bruyères Saint-Symphorien-des-Bruyères

2022-04-30 10:00:00 – 2022-04-30 18:00:00

Saint-Symphorien-des-Bruyères Orne Saint-Symphorien-des-Bruyères ENVIRON 15 JEUX POUR ENFANTS ET ADULTES : JEUX D’ADRESSE, JEUX DE FORCE, JEUX DE CHANCE, COURSES POUR S’ AMUSER EN FAMILLE OU ENTRE AMIS. Exposition dans la salle des fêtes Majorettes, tracteurs, voitures et ALF

Buvette avec Saucisses / frites / crêpes / glaces / boissons fraiche/ café

Entrée gratuite

Participation gratuite a tous les jeux ENVIRON 15 JEUX POUR ENFANTS ET ADULTES : JEUX D’ADRESSE, JEUX DE FORCE, JEUX DE CHANCE, COURSES POUR S’ AMUSER EN FAMILLE OU ENTRE AMIS. Exposition dans la salle des fêtes Majorettes, tracteurs, voitures et ALF

Buvette avec Saucisses / frites /… +33 6 64 41 32 35 ENVIRON 15 JEUX POUR ENFANTS ET ADULTES : JEUX D’ADRESSE, JEUX DE FORCE, JEUX DE CHANCE, COURSES POUR S’ AMUSER EN FAMILLE OU ENTRE AMIS. Exposition dans la salle des fêtes Majorettes, tracteurs, voitures et ALF

Buvette avec Saucisses / frites / crêpes / glaces / boissons fraiche/ café

Entrée gratuite

Participation gratuite a tous les jeux Saint-Symphorien-des-Bruyères

dernière mise à jour : 2022-04-06 par

Détails Catégories d’évènement: Orne, Saint-Symphorien-des-Bruyères Autres Lieu Saint-Symphorien-des-Bruyères Adresse Ville Saint-Symphorien-des-Bruyères lieuville Saint-Symphorien-des-Bruyères Departement Orne

Saint-Symphorien-des-Bruyères Saint-Symphorien-des-Bruyères Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-symphorien-des-bruyeres/

Village d’antan – St Symphorien des Bruyères Saint-Symphorien-des-Bruyères 2022-04-30 was last modified: by Village d’antan – St Symphorien des Bruyères Saint-Symphorien-des-Bruyères Saint-Symphorien-des-Bruyères 30 avril 2022 Orne Saint-Symphorien-des-Bruyères

Saint-Symphorien-des-Bruyères Orne