L’Association Sportive, Culturelle et de Loisirs de Bellemène a reconstitué un village lontan sur le site du chemin pavé Bellemène. Découvrez y les reconstitutions de scènes de vie et les objets lontan. Le long du chemin, vous pourrez admirer une exposition de photographies du chantier de restauration du chemin pavé.

Accès libre. Privilégiez le parking des terrains de foot en haut et en bas du chemin pavé Bellemène. L’accès est plus court par le haut.

Au coeur des tamarins du chemin pavé Bellemène, plongez-vous dans un village lontan de paillotes ! Chemin pavé Bellemène tour des roches 97460 Bellemène

