Prenez part à une visite guidée du village Village d’Aiguèze Aiguèze, 17 septembre 2023, Aiguèze.

Prenez part à une visite guidée du village Dimanche 17 septembre, 14h30, 16h30, 18h00 Village d’Aiguèze Gratuit. Entrée libre. Rendez-vous à la mairie pour le départ de la visite.

Pour les Journées européennes du patrimoine, prenez part à une visite guidée du village médiéval d’Aiguèze.

Village d’Aiguèze 3 place du Jeu de Paume, 30760 Aiguèze Aiguèze 30760 Gard Occitanie https://www.aigueze.fr/ Aiguèze est un village médiéval surplombant l’Ardèche. Du haut de ses falaises, Aiguèze vous offre un décor de carte postale.

De belles ruelles pavées mènent au cœur de la cité médiévale où se situe le château avec sa tour sarrasine et son donjon. Du chemin de ronde, une vue imprenable sur l’Ardèche et le Mont Ventoux s’offre à vous. Découvrez au fil de vos pas les nombreux vestiges du passé : l’ancien moulin à huile, le lavoir, les restes des remparts, les maisons pittoresques joliment restaurées…

Laissez- vous séduire par l’histoire et le charme d’Aiguèze, par la quiétude et la qualité de vie d’un village où il fait bon vivre. Parkings.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00

2023-09-17T18:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

©Mairie D’Aiguèze