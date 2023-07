Fêtes patronales Village Coudures, 21 juillet 2023, Coudures.

Coudures,Landes

Le Comité des Fêtes de Coudures propose un programme aux petits oignons pour cette année !

Venez nombreux !!!.

2023-07-21 fin : 2023-07-23 . .

Village

Coudures 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Comité des Fêtes de Coudures has put together a jam-packed programme for this year’s festivities!

Come one, come all!

El Comité des Fêtes de Coudures ha preparado un programa repleto de actividades para este año

Vengan todos

Das Festkomitee von Coudures bietet für dieses Jahr ein Programm nach Maß an!

Kommen Sie zahlreich!!!

Mise à jour le 2023-07-05 par Landes Chalosse