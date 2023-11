Déambulation d’échassiers « Les Porteurs de Lumière » Village Collioure Collioure, 20 décembre 2023, Collioure.

Déambulation d’échassiers « Les Porteurs de Lumière » Mercredi 20 décembre, 17h30 Village Collioure

Porteur de lumière et porteur d’espoir, naît de l’obscurité un ballet de planètes et de constellations.

Leurs costumes délicatement illuminés enchantent petits et grands de jour comme de nuit, dans une ambiance féérique et majestueuse…

Village Collioure Collioure Collioure 66190 Argelès Village Pyrénées-Orientales Occitanie

Le petit port catalan se niche à l’abri dans une crique où viennent se mélanger les eaux de la Mer Méditerranée et les roches de la chaîne de montagnes des Pyrénées.

Un climat et un ensoleillement exceptionnels garantis par la Tramontane font de COLLIOURE un site unique où le bien-être et l’art de vivre catalan prennent leur source.

Plusieurs plages de sable ou de galets, des criques, des eaux limpides, vous permettront d’apprécier la baignade.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-20T17:30:00+01:00 – 2023-12-20T19:00:00+01:00

parade déambulation