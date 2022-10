Séjour Foot Breizh Académie Village Club Miléade Mûr de Bretagne, 23 octobre 2022, Guerlédan.

Séjour Foot Breizh Académie 23 – 28 octobre Village Club Miléade Mûr de Bretagne

dans le cadre de l'opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l'Éducation Nationale.

Village Club Miléade Mûr de Bretagne Mûr de Bretagne Mûr-de-Bretagne Guerlédan 22530 Côtes-d’Armor Bretagne

Les séjours de vacances organisés par Foot Breizh Académie, sont ouverts aux jeunes de 9 à 16 ans, garçons et filles, cet été, du 04/07 au 21/08/2021.

Nous proposons aux jeunes des vacances utiles et de qualité à travers le sport et le football. Nos séjours permettent ainsi aux participants de développer le sens des autres à travers la vie de groupe afin qu’ils puissent s’exprimer, créer, innover. La vie collective doit être l’occasion d’une vie sociale qui privilégie les relations entre enfants et l’apprentissage des relations avec les adultes.

Nos séjours constituent un milieu éducatif permanent qui permet à chacun, en fonction de son vécu et de son propre développement, de poser des actes qui soient significatifs de sa personne, et d’unifier toutes les composantes de sa personnalité.

L’objectif étant de vivre une semaine de vacances au rythme d’un jeune footballeur Pro en formation au rythme de deux séances d’entraînement par jour.

Des contenus de séances respectant la programmation du jeune joueur en Préformation ou Formation appliqués en Centre de Formation de club professionnel.

Une programmation individualisée dans les domaines techniques, technico-tactiques, tactiques, athlétiques.

Des Educateurs, des Formateurs au service du joueur qui s’appuieront sur les nouvelles pédagogies d’apprentissages. Des échanges privilégiés, une grande place à l’autonomie et l’appropriation par le joueur de sa progression.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-23T17:30:00+02:00

2022-10-28T17:58:00+02:00

