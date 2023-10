Séjour surf Hossegor Village Club-Cap Océan Seignosse, 21 octobre 2023, Seignosse.

Séjour surf Hossegor 21 – 26 octobre Village Club-Cap Océan 120€ sur inscription

Nous proposons ce séjour SURF dans les Landes qui s’inscrit dans la continuité des sorties précédentes qui ont connu un franc succès comme par exemple à Biarritz, la Camargue, Chamonix pour le SKI, Corse pour la MER.

A chaque fois, les lieux sont choisis pour leurs distinctions à notre région et pour leurs potentiels :

– Rencontrer d’autres traditions, d’autres paysages, d’autres ressources, d’autres jeunes, d’autres hommes et femmes,

– Pratiquer des activités sportives et ludiques dans des contextes différents,

– Accéder à des intérêts culturels divers et parfois même inattendus.

A chacune de nos sorties, nos objectifs sont de :

– Développer chez les jeunes le goût de la vie en groupe dans le cadre d’activités culturelles et sportives, toujours avec le respect d’autrui et de ses différences ;

– Appliquer les règles de vie en groupe et une conduite citoyenne;

– Venir en aide aux camarades en difficulté et prévenir les conduites à risques;

– Valoriser le potentiel de chaque jeune et développer leur confiance en eux.

Au-delà d’une simple pratique individuelle, le SURF en vacances est le moyen de :

• Découvrir ou se perfectionner dans un sport de glisse : le SURF ;

• Nous confronter aux éléments naturels notamment l’Océan Atlantique, si différents de notre Méditerranée ;

• Toujours nous sensibiliser à la protection de l’environnement et créer des liens humains ;

• Sans relâche, favoriser l’autonomie des jeunes et la responsabilité individuelle.

Village Club-Cap Océan Seignosse Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine 04 93 64 39 31

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T07:00:00+02:00 – 2023-10-21T23:59:00+02:00

2023-10-26T00:00:00+02:00 – 2023-10-26T22:30:00+02:00

SURF SEJOUR