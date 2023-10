Foire Village Claveyson, 11 novembre 2023, Claveyson.

Claveyson,Drôme

Organisée par le CAC et la municipalité. Défilé à 9h. Exposition artisanale et foraine. exposition agricole. Valorisation de la truffe. Boudin (pas de réservation) Repas sur place à 14€ sur réservation (places limitées)..

2023-11-11 09:00:00 fin : 2023-11-11 . .

Village

Claveyson 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Organized by the CAC and the municipality. Parade at 9 am. Craft and fairground exhibition. Agricultural exhibition. Truffle promotion. Boudin (no reservation) Meal at 14? on reservation (limited places).

Organizado por el CAC y el ayuntamiento. Desfile a las 9h. Exposición de artesanía y feria. Exposición agrícola. Promoción de la trufa. Boudin (sin reserva) Comida a las 14h previa reserva (plazas limitadas).

Organisiert von der CAC und der Stadtverwaltung. Parade um 9 Uhr. Handwerks- und Schaustellerausstellung. Landwirtschaftliche Ausstellung. Aufwertung der Trüffel. Blutwurst (keine Reservierung) Essen vor Ort um 14? mit Reservierung (begrenzte Plätze).

Mise à jour le 2023-10-19 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche