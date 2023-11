Décoration du village de Cabanac-et-Villagrains village Cabanac-et-Villagrains, 3 décembre 2023, Cabanac-et-Villagrains.

Cabanac-et-Villagrains,Gironde

Décoration du village par les particuliers.

Tous les habitant de la commune sont invités à décorer leurs maisons aux couleurs chaleureuses de Noël !

Lancement de l’opération le 3 décembre avec une exposition à la salle des fêtes..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . .

village

Cabanac-et-Villagrains 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Individuals decorate the village.

All local residents are invited to decorate their homes in warm Christmas colors!

The operation kicks off on December 3 with an exhibition in the village hall.

Individuos decoran el pueblo.

Todos los habitantes del pueblo están invitados a decorar sus casas con cálidos colores navideños

La campaña comienza el 3 de diciembre con una exposición en el ayuntamiento.

Dekoration des Dorfes durch Privatpersonen.

Alle Einwohner der Gemeinde sind eingeladen, ihre Häuser in den warmen Farben der Weihnachtszeit zu dekorieren!

Die Aktion startet am 3. Dezember mit einer Ausstellung im Festsaal.

Mise à jour le 2023-11-21 par OT Montesquieu