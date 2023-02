EXPERTS&CO – « Loi de Financement de la Sécurité Sociale 2023 » (NORD) Village by CA Réunion La Bretagne Catégories d’Évènement: La Bretagne

EXPERTS&CO – « Loi de Financement de la Sécurité Sociale 2023 » (NORD) Village by CA Réunion, 1 mars 2023, La Bretagne. EXPERTS&CO – « Loi de Financement de la Sécurité Sociale 2023 » (NORD) Mercredi 1 mars, 14h00 Village by CA Réunion

Sur inscription

Conférence animée par des spécialistes de la protection sociale

Village by CA Réunion
20 Rue Maxime Rivière, Saint-Denis 97490, La Réunion
Technopole

https://g.page/VillagebyCAReunion?share Les Experts-comptables, accompagnés d’AG2R La Mondiale et de la CGSS, vous invitent à une conférence sur la Loi de Financement de la Sécurité Sociale 2023, organisée le 1er et le 2 mars prochain dans le nord et le sud de l’île, à destination des chefs d’entreprise, cadres et référents du social. 2 sessions en 100% présentiel, animées par des spécialistes de la protection sociale, seront organisées :

– au nord : le mercredi 1er mars 2023, à 14h, au Village by CA (Ste-Clotilde)

– au sud : le jeudi 2 mars 2023, à 14h, au Campus Pro (St-Pierre)

Inscription obligatoire en ligne : www.profession-comptable.re/open/form/lfss/

