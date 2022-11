Atelier de sensibilisation SEIZE Village by CA Réunion La Bretagne Catégories d’évènement: La Bretagne

La Réunion

Atelier de sensibilisation SEIZE Village by CA Réunion, 6 décembre 2022, La Bretagne. Atelier de sensibilisation SEIZE Mardi 6 décembre, 10h30 Village by CA Réunion

Atelier à l’attention des professionnels et collectivités.

Atelier de sensibilisation à la maîtrise de la demande en énergie orienté sur la thématique du numérique. Village by CA Réunion 20 Rue Maxime Rivière, Saint-Denis 97490, La Réunion Technopole La Bretagne 97492 La Réunion La Réunion

https://g.page/VillagebyCAReunion?share Dans le cadre des NxSE Digital Weeks 2022, SEIZE Réunion organise un atelier de sensibilisation à la maîtrise de la demande en énergie le : mardi 6 décembre 2022 de 10h30 à 12h

salle 331 (ISODOM), au 3ème étage du Village by CA

20 Rue Maxime Rivière, Technor – Immeuble Le Village by CA – 97490 Sainte Clotilde La thématique principale de cet atelier sera : le numérique. Nous aborderons également : Les enjeux de la transition énergétique à La Réunion Les postes de consommations d’énergie dans votre secteur d’activité Les moyens de réduire votre consommation d’énergie Le kit de mesure et de suivi des consommations électriques Cet atelier sera également accessible en visioconférence.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-06T07:30:00+01:00

2022-12-06T09:00:00+01:00 Isodom

