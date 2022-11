Développer la formation et le rayonnement du territoire grâce aux nouvelles modalités de formation Village by CA Réunion La Bretagne Catégories d’évènement: La Bretagne

La Réunion

Développer la formation et le rayonnement du territoire grâce aux nouvelles modalités de formation Village by CA Réunion, 1 décembre 2022, La Bretagne. Développer la formation et le rayonnement du territoire grâce aux nouvelles modalités de formation Jeudi 1 décembre, 17h00 Village by CA Réunion

Gratuit sur inscription

EdTech Réunion, le réseau des acteurs des acteurs du digital appliqué à l’éducation et à la formation à La Réunion, vous invite à son évènement de fin d’année Village by CA Réunion 20 Rue Maxime Rivière, Saint-Denis 97490, La Réunion Technopole La Bretagne 97492 La Réunion La Réunion [{« link »: « http://edtech-reunion.fr/ »}]

https://g.page/VillagebyCAReunion?share EdTech Réunion, le réseau des acteurs des acteurs du digital appliqué à l’éducation et à la formation à La Réunion, vous invite à son évènement de fin d’année organisé en partenariat avec le NxSE 2022 et la Village by CA. Au programme : 17H00 – 18H00 : Interventions sur le thème du Digital Learning – Tour d’horizon des grandes tendances et actualités 2022 en Digital Learning – Découverte du nouvel outil national Diagoriente – Comment le Digital Learning s’inscrit dans le cadre règlementaire de la formation et notamment du référentiel qualité Qualiopi ? – Les missions et compétences d’EdTech Réunion pour répondre aux attentes du terrain – Tour d’horizon d’outils digitaux utilisés en formation et leurs applications : Wooclap (interactivité des contenus) – Mural (brainstorming et ateliers intelligence collective) – Slack (communication intra ou inter organisme) – Asana (gestion de projet et planification des tâches) – Hypersay (présentations interactives) – Et autres outils à découvrir en échange avec la salle 18H00 – 19H00 : Networking convivial Cet évènement clôturera la première année d’EdTech Réunion et sera l’occasion d’échanger avec vous, acteurs du territoire, pour définir les grandes orientations 2023. Nous vous attendons nombreux pour échanger ensemble sur les thèmes de l’éducation, de la formation, du digital et de l’innovation à La Réunion. Au plaisir de vous y retrouver, L’équipe EdTech Réunion Site web : http://edtech-reunion.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-01T14:00:00+01:00

2022-12-01T16:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: La Bretagne, La Réunion Autres Lieu Village by CA Réunion Adresse 20 Rue Maxime Rivière, Saint-Denis 97490, La Réunion Technopole Ville La Bretagne lieuville Village by CA Réunion La Bretagne Departement La Réunion

Village by CA Réunion La Bretagne La Réunion https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-bretagne/

Développer la formation et le rayonnement du territoire grâce aux nouvelles modalités de formation Village by CA Réunion 2022-12-01 was last modified: by Développer la formation et le rayonnement du territoire grâce aux nouvelles modalités de formation Village by CA Réunion Village by CA Réunion 1 décembre 2022 La Bretagne Village by CA Réunion La Bretagne

La Bretagne La Réunion