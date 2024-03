Village by CA Food Val de Loire – Conférence Gestion des Eaux dans l’industrie et l’agroalimentaire Food Val de Loire Le Controis-en-Sologne, jeudi 28 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-28T17:00:00+01:00 – 2024-03-28T19:00:00+01:00

Fin : 2024-03-28T17:00:00+01:00 – 2024-03-28T19:00:00+01:00

L’industrie agroalimentaire qui est l’un des secteurs les plus consommateurs d’eau, doit relever le défi de la gestion responsable des ressources hydriques à chaque étape de sa chaîne de production.

Des enjeux de maîtrise de sa consommation à la nécessité de traiter efficacement ses eaux usées, les entreprises sont confrontées à des défis

majeurs. Mais c’est aussi une opportunité de se démarquer en adoptant des

pratiques durables et innovantes.

Ne manquez pas cette occasion de vous informer, d’échanger avec des experts et de contribuer à la construction d’un avenir plus durable pour l’industrie agroalimentaire.

Au programme :

– Mot d’accueil

– Conférence / constat scientifique : état des lieux quantitatif et qualitatif

– Table ronde : accompagnement de projets, témoignages d’entreprises, accompagnement financier, mise en réseau

– Cocktail

Food Val de Loire 17 rue des Entrepreneurs, 41700 Le Controis-en-Sologne Le Controis-en-Sologne 41700 Contres Loir-et-Cher Centre-Val de Loire