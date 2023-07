Fête Votive de Boissières Village Boissières, 13 juillet 2023, Boissières.

Boissières,Lot

De nombreuses animations sont prévues dans le cadre de la fête du village de Boissières..

2023-07-13 fin : 2023-07-15 . 10 EUR.

Village

Boissières 46150 Lot Occitanie



A host of events are planned for the Boissières village fête.

En el marco de la Fiesta Mayor de Boissières, se han programado numerosos actos.

Im Rahmen des Dorffestes in Boissières sind zahlreiche Veranstaltungen geplant.

Mise à jour le 2023-07-04 par ADT46