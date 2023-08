77ème Comice Agricole de Blangy-le-Château Village Blangy-le-Château, 2 septembre 2023, Blangy-le-Château.

Blangy-le-Château,Calvados

La ruralité en fête !

Au programme : Expositions et concours

– de miel d’été Régional (nouveauté 2023)

– de bovins normands,

– concours de dessins agricoles,

– des plus beaux légumes,

– de produits cidricoles (amateurs et producteurs)

Résultat des concours vers 12h !

Exposition de matériels agricoles et défilés de vieux tracteurs.

Ferme pédagogique et marché de producteurs locaux.

Restauration sur place..

2023-09-02 09:30:00 fin : 2023-09-02 . .

Village

Blangy-le-Château 14130 Calvados Normandie



The rurality in celebration!

On the program

– contest of the most beautiful vegetables,

– competition of Norman cattle,

– agricultural drawing contest,

– educational farm,

– exhibition and competition of cider products (amateurs and producers)

And many other activities!

Catering on the spot.

Celebrar la vida rural

En el programa: Exposiciones y

– mieles regionales de verano (novedad en 2023)

– exposición de ganado de Normandía,

– concurso de dibujo agrícola,

– de las hortalizas más bellas,

– productos de sidrería (aficionados y productores)

Resultados del concurso hacia las 12 del mediodía

Exposición de material agrícola y desfile de tractores antiguos.

Granja educativa y mercado de productores locales.

Restauración in situ.

Der ländliche Raum in Feierlaune!

Auf dem Programm: Ausstellungen und Wettbewerb

– von regionalem Sommerhonig (Neuheit 2023)

– von normannischen Rindern,

– wettbewerb für landwirtschaftliche Zeichnungen,

– der schönsten Gemüsesorten,

– von Apfelweinprodukten (Amateure und Erzeuger)

Ergebnisse der Wettbewerbe gegen 12 Uhr!

Ausstellung von landwirtschaftlichen Geräten und Paraden mit alten Traktoren.

Pädagogischer Bauernhof und Markt mit lokalen Erzeugern.

Verpflegung vor Ort.

