Blangy en folie ! Village Blangy-le-Château, 1 septembre 2023, Blangy-le-Château.

Blangy-le-Château,Calvados

Une grande fête vous attend dans un village de caractère :

20h15 Concert de Stanny Leroy & Co

21h30 La Chandelle de Glace (jongleurs de feu et cracheurs de feu)

22h15 Set Mix Electro (FX et lumières)

23h Spectacle pyrotechnique son et lumière (Histoire du Calvados, notre Eau de Vie)

23h30 Dance Party

Buvette et Food Trucks sur place.

Tables et chaises sur place..

Village

Blangy-le-Château 14130 Calvados Normandie



A great party awaits you in a village full of character:

8:15pm Concert by Stanny Leroy & Co

9:30pm La Chandelle de Glace (fire jugglers and fire-eaters)

10:15 pm Electro Set Mix (FX and lights)

11pm Pyrotechnic light and sound show (History of Calvados, our Water of Life)

11:30pm Dance Party

Refreshment bar and Food Trucks on site.

Tables and chairs on site.

Una gran fiesta le espera en un pueblo lleno de carácter:

20.15 h Concierto de Stanny Leroy & Co

21.30 h La Chandelle de Glace (malabaristas y tragafuegos)

22.15 h Electro Mix Set (efectos y luces)

23.00 Espectáculo pirotécnico de luz y sonido (Historia del Calvados, nuestra Agua de Vida)

23.30 Fiesta de baile

Bar y Food Trucks in situ.

Mesas y sillas in situ.

Ein großes Fest erwartet Sie in einem Dorf mit Charakter :

20.15 Uhr Konzert von Stanny Leroy & Co

21.30 Uhr La Chandelle de Glace (Feuerjongleure und Feuerspucker)

22.15 Uhr Electro Mix Set (FX und Lichter)

23.00 Uhr Pyrotechnische Ton- und Lichtshow (Geschichte des Calvados, unseres Lebenswassers)

23.30 Uhr Dance Party

Erfrischungsstände und Food Trucks vor Ort.

Tische und Stühle vor Ort.

