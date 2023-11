Téléthon – Beaumont-en-Auge Village Beaumont-en-Auge, 8 décembre 2023, Beaumont-en-Auge.

Beaumont-en-Auge,Calvados

Randonnée en partenariat avec les Balades Stéphanoises.

Les recettes seront reversées au Téléthon.

Plus d’informations à venir..

Vendredi 2023-12-08 18:00:00 fin : 2023-12-09 . .

Village

Beaumont-en-Auge 14950 Calvados Normandie



Walk in partnership with Balades Stéphanoises.

Proceeds will be donated to the Telethon.

More information to come.

Marcha en colaboración con Balades Stéphanoises.

Toda la recaudación se destinará al Teletón.

Más detalles en breve.

Wanderung in Partnerschaft mit den Balades Stéphanoises.

Die Einnahmen werden an den Telethon gespendet.

Weitere Informationen folgen.

